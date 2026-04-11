新園烏龍村河堤道路 泰國櫻盛開

新園鄉港西到烏龍村河堤目前泰國櫻盛開，一甩以往因颱風花況不佳的陰霾。（記者陳彥廷攝）

新園鄉長方冠丁上任後，在鄉親建議下，打通當地長年封阻的烏龍村河堤道路，他並在沿線種植泰國櫻，搭配原有的林蔭隧道，不過，曾受到颱風多次影響，今年春季終於順利爆花，也讓河堤成為當地人上下班的「景觀大道」，不少人是直說「經過心曠神怡」。

新園就在東港溪以北，鄉境南側內有長達十公里的河堤路段，早年在港西抽水站以北的就因兩側的綠樹成蔭，加上連通崁頂，成為附近鄉親下午悠閒散步騎自行車的地點，可說是隱藏版的綠色隧道。

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方冠丁說，開通後就請縣府設置紅綠燈，如今已是不少鄉親通行的主要道路，由於水利署原本就已種植許多綠樹多年，早已綠樹成蔭，他則是在新闢路段種植不少的泰國櫻，但前幾年是屢屢被颱風侵襲，導致花況不如預期，今年終於繁花盛開，如今除了是綠色隧道外，粉嫩的泰國櫻顏色更是成為搶眼的主角，駕駛行經是美不勝收，堤防還能下來散步可說是開花結果。

而每年春天在屏東縣九如鄉登場的「台灣蘭花節」均吸引上萬人入場，今年邁入第廿八屆，將於四月十八日至廿六日上午九點至下午四點在九如鄉農會開放參觀，由於目前日夜溫差約達八度，相當適合蘭花綻放，今年參賽參展的上千盆蘭花精彩可期。

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