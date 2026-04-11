新建510公尺碼頭 屏東興海漁港泊位翻倍

「興海漁港擴建改善工程」啟用典禮，當地開心參與。（記者蔡宗憲攝）

颱風期間可停62艘船 漁船不用遠赴後壁湖避風

長期以來，屏東東海岸漁民在颱風來襲前，總得冒著驚濤駭浪，花費超過兩個小時驚險航程遠赴恆春後壁湖避風，這段充滿危機的「避難路程」正式劃下句點。屏東縣政府昨日啟用擴建改善後的興海漁港，由縣長周春米親自主持。這項斥資四億元的重大建設，不僅將泊位翻倍，更因應近年中共艦艇頻繁騷擾我國東南海域，特別納入海巡艦隊進駐空間，讓興海漁港從單純的避風港，一躍成為守護國境之南領海安全的最前哨。

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斥資4億 前縣長潘孟安爭取

興海漁港過去因港口朝向正東，北外防波堤遮蔽不足，每逢東北季風或颱風期間，港內泊區便波濤洶湧，安全性極低，漁民戲稱是「拿命跟天公伯賭博」。前縣長潘孟安為了徹底解決這項困境，團隊克服萬難，歷經重重嚴謹行政程序，啟用後，新建的北、南、東碼頭總長達五百一十公尺，最大容納船數增加至一百艘，颱風來襲期間更可提供六十二艘漁船進駐避風，讓東岸漁民終於有「像樣的家」。

除了保障漁業生命財產，這座漁港在戰略地位上更具備守護主權的指標意義。面對近年中共艦艇頻繁穿梭巴士海峽，甚至以灰色地帶手段襲擾我方漁船，造成基層漁民極大心理壓力。縣長周春米特別提到，本次擴建專門配置了海巡署艦隊分署的進駐空間，面對共艦襲擾，「就近部署、迅速出擊」，不再需要從遠方港口調度，捍衛我國漁權與海疆安全。

面對共艦襲擾 就近部署出擊

周春米表示，特別感謝前縣長、現任總統府秘書長潘孟安任內積極爭取中央經費支持，才讓這項地方期盼已久的夢想成真。漁民們過去出海總要擔心天氣、還要擔心不友善的共艦，現在看到港口擴建完成，還有海巡大船當靠山，心裡踏實許多。

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