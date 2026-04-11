中等學校健美賽 東石國中戴懿濤奪1金2銀

東石國中二年級學生戴懿濤在全國中等學校健美健身錦標賽國手選拔賽，獲得一金二銀。（東石國中提供）

嘉義縣立東石國中二年級學生戴懿濤熱愛重量訓練，日前參與全國中等學校健美健身錦標賽，在國中男子健美組獲得第一名、國中男子形體組及古典形體組獲得第二名，奪得一金二銀佳績，是嘉義縣首位參加全國健美比賽獲得三面獎牌的國中生。

戴懿濤國小時開始重量訓練已四年，本次從準備到正式比賽不到兩個月，母親協助尋找健身教練與合適場地訓練，接受專業教練指導僅約一個月。

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備賽時戴懿濤嚴格控制飲食與作息，少量清淡飲食，每日飲水量維持在一八〇〇cc以上，步行達一萬步，加上高強度重量訓練，將體脂肪降至五％以下。

因首次參賽，戴懿濤對於賽前體況調整仍在摸索，備賽後期一度感冒，距離比賽僅剩五天時身體出現水腫、狀態下滑，但他並未放棄，調整心態與作息，逐步修正狀態，恢復理想體況，比賽時沉穩面對評比，展現長期訓練成果與舞台自信，奪得佳績。

戴懿濤說，家中有買彈力繩、啞鈴等器材，備賽期間到健身房練習，參與全國賽事獲得佳績，感謝家人、教練與師長，未來持續精進自我，期盼有更多學生投入健美運動。

東石國中校長林子欽表示，戴懿濤兼顧品格與課業，是學校模範生，他高度自律與堅持，在全國賽創下佳績，學校引以為榮。

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