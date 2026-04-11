雲林推智慧養殖 漁民最高補助百萬

「智慧化無人飼料船」漁民站在岸上透過搖控器就可投飼料、肥料，省工又省時，且安全性高。（記者黃淑莉攝）

解決氣候、人力不足困境 下週一開始受理申請

因應極端氣候、人力不足等困境，雲林縣府推出智慧養殖設施補助，鼓勵漁民導入智慧科技，節省人力及時間等成本，並提升競爭力，最高補助一百萬元，下週一開始受理申請。

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雲林沿海養殖面積超過三千三百公頃，主要養殖物種有鰻魚、文蛤、烏魚、台灣鯛、白蝦等，縣府農業處長魏勝德表示，台灣養殖漁業近年面臨極端氣候與人力不足等問題，傳統養殖模式面臨挑戰，像近幾年高溫炎熱、短延時強雨頻繁，文蛤暴斃案件頻傳或育成率不佳等，漁民損失嚴重，另外農村人口老化、缺工越來越嚴重，傳統養殖型態費工又費時，潛在危險性高。

去年補助28案 多數申請智慧無人飼料船

魏勝德指出，運用智慧科技導入自動化設備，由科技來替代人力，有助提升養殖效率與品質，縣府去年推出智慧養殖創新事業補助計畫，反應熱烈，補助廿八案，其中多數申請「智慧化無人飼料船」，另有一案為養殖場域的環境監控示範計畫，涵蓋氣溫、風力、水質、土壞等多項監測，共計補助一百萬元，目前已建置完成。

2大類型補助 須設籍雲林滿3年

農業處表示，補助分兩大類型，第一是智慧養殖設備補助，包括水質感測系統、智慧餵料設備、遠端監控系統及智慧電箱等，每案最高可補助卅萬元；第二是智慧養殖創新事業示範計畫，鼓勵漁民與學界或業者合作，進行技術研發、示範場域建置或創新產銷模式，每案最高補助可達一百萬元。

魏勝德說，智慧養殖是未來趨勢，只要設籍雲林滿三年，持有合法養殖登記證、具備產銷履歷或生產溯源等驗證資格可在四月卅日前提出申請，相關資料可上農業處網站或洽詢漁業科05-5522531。

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