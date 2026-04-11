台南林初埤設輸水管 串聯白河水庫

台南白河林初埤活化工程，新設輸水管連通頭前溪幹線，串聯白河水庫水源。（記者楊金城攝）

農水署嘉南管理處斥資約七千萬元，改善台南白河林初埤堤岸和清淤，並建造新設串聯白河水庫水源的輸水管，強化調度農業灌溉用水的供水韌性。

「林初埤活化調度設施強化工程」施工近二年後竣工，將進行工程驗收；白河水庫管理分處主任羅永芳表示，工程首度串聯了白河水庫和林初埤，一方面因應近年白河水庫清淤工程，送水經頭前溪幹線至林初埤，另方面因應汛期，水庫可預先放水至林初埤，提高水庫蓄容防洪，加強農業供水穩定。

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林初埤的歷史早在三百年前的清代就有了農業灌溉，目前並是國家級重要濕地，水源主要來自農灌後的回歸水，但因淤積，加上旱季乾涸，影響水陸域生態棲地廊道、水質優養化，另方面排洪閘門老舊，工程一併改善後，達到增灌促產、蓄滯排洪、水質改善、生態保育的目標，施作新設輸水管、排洪新閘門、取出水工抽水機及維護平台、水生植栽、生態林帶，林初埤清淤後有效蓄水量卅三．二萬噸，降低上游社區淹水及溢堤風險。

羅永芳說，工程在林初埤和頭前溪幹線新埋設六百多公尺輸水管路，白河水庫可放水到頭前溪幹線後，利用新輸水管引水至林初埤儲放，實現白河水庫和林初埤的水源串聯調度，林初埤原灌溉面積一五九公頃外，可增加近九十四公頃灌溉面積，而林初埤下游可再排入將軍埤、小南海串聯水源。

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