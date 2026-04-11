台南雙層巴士賞玩 12遊程城市尋寶

旅客可透過雙層巴士與在地體驗結合，體驗不同面向的台南魅力。（南市觀旅局提供）

4月25日起推出 包含1日遊及2天1夜 規劃山、海、田園與城市行程

台南市觀旅局將在四月廿五日到九月廿六日，推出全新企劃「台南雙層巴士城市尋寶開箱Go」，昨天開箱十二條主題遊程，遍及山、海、田園與城市，透過雙層巴士與在地體驗結合，帶旅客認識不同面向的台南魅力。

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創造驚喜 尋寶內容旅途中揭曉

觀旅局局長林國華說，過去台南雙層巴士主題旅遊創下遊客高度滿意，並達百分百重遊意願，為回應遊客期待，新行程導入「城市尋寶」概念，內容將在旅途中逐步揭曉，藉此提升旅遊過程中的驚喜感與探索樂趣，並以「移動即體驗」為設計核心，使旅客在行進與停留之間，持續感受台南的多元面貌，未來將持續拓展範圍，讓旅客深入台南每個角落，發掘更多台南之美。

4大主題透過導覽、飲食來體驗

台南雙層巴士城市尋寶開箱Go以「城市尋寶」為核心，規劃十二條主題遊，四月十一日起將在kkday平台開放付費訂購。觀旅局表示，此次全新系列共十二場次、三〇〇個名額，包含一日遊及兩日一夜行程，規劃城市文化、海味漁村、田園農村與山城秘境等四大主題，透過導覽解說、文化或產業體驗以及在地飲食安排，呈現台南多元且立體的旅遊樣貌。

深入22個行政區 逾40個單位合作

四大主題遊程深入廿二個行政區，與超過四十個單位合作。城市文化路線，以街區散步與職人故事為主軸，讓旅客走進巷弄與生活場景；海味漁村路線則聚焦濱海聚落與漁業文化，從產地與生態出發理解海洋對地方的影響；田園農村路線透過農事與食農教育體驗，展現土地與飲食之間的關係；山城秘境路線結合自然景觀與信仰文化，呈現不同於市區的旅遊節奏。

台南市長黃偉哲表示，台南是一座充滿生活感與文化厚度的城市，許多珍貴文化資產與地方特色存於日常生活之中，而非單一景點；此次觀旅局透過「城市尋寶」形式規劃遊程，讓旅客在探索過程中，以更貼近生活的角度建立對台南的情感連結。

台南雙層巴士城市尋寶開箱Go活動，將於4月至9月陸續登場。（記者王姝琇攝）

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