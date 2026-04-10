暖冬不開花 集集糯米荔枝恐減產7成

南投集集糯米荔枝受暖冬乾旱鮮少開花，預估產量大減7成。（民眾提供）

南投縣集集鎮是糯米荔枝重要產區，但因暖冬乾旱，今年開花僅二、三成，連帶影響後續結果率，預計產量大減七成。有果農指出，他栽種荔枝一．八公頃，預估今年產量只剩三、四百台斤，與去年盛產三萬台斤相差甚鉅，今年想吃荔枝，恐怕有錢也買不到。

集集鎮公所表示，鎮內荔枝栽種面積約七十多公頃，今年受暖冬乾旱影響，開花期低溫天數太少，鎮內主要的糯米荔枝只開花二、三成，少數種植的黑葉荔枝也只開花五成，將衝擊結果率，預估減產七成。

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荔枝農說，往年氣候正常時，每年約收成一萬台斤，今年暖冬導致開花不到一成，加上二、三月碰上乾旱，花芽長不出來，恐減產九成，農民損失慘重，盼政府提供救助補貼損失。

南投縣政府表示，本月將現勘荔枝農損，調查開花與結果率，若農損範圍達廿％，將提報農業天然災害現金救助，減少農民損失。

春雨補水 玉山排雲山莊免抽水

另外，玉山園區先前乾旱，導致排雲山莊山澗乾涸，只能每天抽取下方溪谷水源供水，不過受惠近期春雨補水，山澗重新出水，讓山莊不用再抽水支應，惟山澗水源仰賴降雨，園區呼籲山友節約用水，並盼後續有降雨，以免水情拉警報。

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