為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    棒球狼教練案請求國賠 台中市府：會向加害人求償

    2026/04/10 05:30 記者蘇金鳳／台中報導

    台中市在二〇二四年發生國小棒球狼教練涉性侵、性騷學童，已有多人請求國賠，民進黨市議員林德宇、曾威昨天在市議會提出質疑，加害者是該名狼教練，但賠償卻全民買單，要求台中市府完成國賠協議給付後，賠償的義務機關學校，要對該案加害的狼教練，依照國賠法主張向狼師提出求償權。

    14件國賠協議成立 13件協議中

    副市長黃國榮表示，依法學校可向該名教練行使求償權；法制局長李善植則表示，該案截至目前，學校已受理廿八件請求國賠案，目前已有十四件協議成立、一件不成立，另十三件協議中；他指出，由於此案的賠償責任在於該名狼教練個人的故意行為，依國賠法賠償義務機關雖是學校，但學校在賠償後要向狼教練提出求償權。

    林德宇昨指出，引發全國矚目的台中某國小棒球狼教練涉性侵幾十名學童案，教育局前天在市議會提出報告，指學校已收受國家賠償請求案共廿八件，此案賠償的義務機關是學校，而根據國賠法第二條第三款規定，公務員有故意或重大過失時，賠償義務主管機關對之有求償權。

    議員︰故意加害 不該全民買單

    林德宇表示，若由學校給付國賠，讓很多民眾非常不滿，因為該狼教練是故意加害者，若國賠的對象是學校，等於全民買單，要求學校在完成國賠後，應該對這位狼教練行使求償權。

    法制局長︰執行教學認定是公務員

    李善植表示，雖然狼教練是約聘僱教練，但因為從事教練工作是執行教學任務，等於是在做國家保護的給付行政業務，被認為是在從事公共的事務，因而認定教練也是公務員，而他直接造成民眾及學童的損害，就要負擔國家賠償的責任，此項賠償責任義務機關雖是學校，當學校負國家賠償責任後，可對該教練進行追償。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播