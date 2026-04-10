棒球狼教練案請求國賠 台中市府：會向加害人求償

台中市在二〇二四年發生國小棒球狼教練涉性侵、性騷學童，已有多人請求國賠，民進黨市議員林德宇、曾威昨天在市議會提出質疑，加害者是該名狼教練，但賠償卻全民買單，要求台中市府完成國賠協議給付後，賠償的義務機關學校，要對該案加害的狼教練，依照國賠法主張向狼師提出求償權。

14件國賠協議成立 13件協議中

副市長黃國榮表示，依法學校可向該名教練行使求償權；法制局長李善植則表示，該案截至目前，學校已受理廿八件請求國賠案，目前已有十四件協議成立、一件不成立，另十三件協議中；他指出，由於此案的賠償責任在於該名狼教練個人的故意行為，依國賠法賠償義務機關雖是學校，但學校在賠償後要向狼教練提出求償權。

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林德宇昨指出，引發全國矚目的台中某國小棒球狼教練涉性侵幾十名學童案，教育局前天在市議會提出報告，指學校已收受國家賠償請求案共廿八件，此案賠償的義務機關是學校，而根據國賠法第二條第三款規定，公務員有故意或重大過失時，賠償義務主管機關對之有求償權。

議員︰故意加害 不該全民買單

林德宇表示，若由學校給付國賠，讓很多民眾非常不滿，因為該狼教練是故意加害者，若國賠的對象是學校，等於全民買單，要求學校在完成國賠後，應該對這位狼教練行使求償權。

法制局長︰執行教學認定是公務員

李善植表示，雖然狼教練是約聘僱教練，但因為從事教練工作是執行教學任務，等於是在做國家保護的給付行政業務，被認為是在從事公共的事務，因而認定教練也是公務員，而他直接造成民眾及學童的損害，就要負擔國家賠償的責任，此項賠償責任義務機關雖是學校，當學校負國家賠償責任後，可對該教練進行追償。

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