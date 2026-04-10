跟黑道餐敘？ 徐欣瑩陣營：受邀短暫致意

政治粉專曬國民黨立委徐欣瑩（左四）跟天道盟同心會會長黃華熹、天道盟副盟主劉政宗等角頭的同框照，指她人前一套人後一套。（擷取自「諸葛村夫聊八卦」政治粉專）

國民黨提名二〇二六新竹縣長參選人、立委徐欣瑩昨被政治臉書粉專「諸葛村夫聊八卦」爆料指稱，三月底出席天道盟同心會長黃華熹慶生宴，還與副盟主綽號「瑤山牛」的劉政宗等飲宴，甚至有老大稱她是乾妹妹。

徐欣瑩幕僚表示，該場合是徐欣瑩在地方眾多行程之一，在場人要求政治人物合照並不會拒絕。對於有心人士刻意看圖說故事、影射抹黑，深表遺憾並嚴正譴責。

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粉專揶揄徐欣瑩選前口口聲聲說陳見賢是黑道，選後卻去縣府突襲陳見賢，再放出「徐欣瑩直衝縣府拜訪陳見賢、藍營整合速度超乎預期」這種新聞，連張合照都沒有，只是透過媒體消費他。

粉專喊話徐欣瑩，既然打從心裡認定陳見賢是黑道，選後就不要再跟她口中的黑道站在一起才對，但實際上她上個月底卻出席天道盟會長的慶生宴，私下跟一些黑道老大勾勾纏！

所以粉專嗆徐欣瑩「真的不要以為新竹縣妳穩贏」、「請維持好妳的清白人設」，不要人前一套人後一套。

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