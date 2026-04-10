寶山遭倒3噸廢棄物 赫見新北燈會背心

寶山鄉雙龍路邊坡赫見新北市燈會的工作背心數件、個人證件等家庭和事業廢棄物，總計約3噸。（記者廖雪茹攝）

鄰近交流道的雙龍路200公尺邊坡 遭濫倒破壞環境

新竹縣寶山鄉邊坡近日遭非法傾倒廢棄物，鄉長邱振瑋昨邀集相關單位現勘，赫見新北市燈會的工作背心、個人證件、廢棄筆電、太空包等家庭與事業廢棄物，總計約三噸，除由警方蒐證追查外，已請縣府環保局協助架設監視器，不許偏鄉道路淪為「法外之地」。

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已架設臨時監視器 揪違法傾倒者

寶山鄉公所表示，鄰近國道三號寶山交流道的雙龍路，連結三峰路與大雅路，近日被人發現遭不肖人士傾倒大量廢棄物，包括多件新北市燈會的工作背心、大型太空包等，綿延約二百公尺長，令鄉親氣結！鄉長邱振瑋昨邀集民代、村長、環保局及台積電等單位現勘。寶山分駐所當場蒐證追查。

邱振瑋表示，對於破壞環境的行為，絕對要追查到底。公所除請環保局先行架設臨時監視器，也將爭取經費設置固定式高解析度監視系統，透過廿四小時即時監控與事後追查，揪出違法傾倒者，絕不寬貸！

定點定時垃圾清運 週三、日休息

除了科技執法，寶山鄉公所自三月卅日起推出「定點定時垃圾清運試辦計畫」。邱振瑋說，他觀察到鄉內許多在科學園區工作的上班族，因為輪班或是工作繁忙，經常錯過清運時間，為此公所推動彈性的便民服務。

定點定時垃圾清運的服務時間為每週一、二、四、五、六（週三、週日休息），依序為晚間六點雙溪雅舍旁、六點卅分明湖路福德街土地公廟、七點五分雙園路一段二巷停車場、七點四十分雙豐二街雙溪兒童公園前、八點十分寶山國中大門口，每個定點停留約廿分鐘。呼籲鄉親落實垃圾分類、資源回收，守護寶山的每一片綠地。

寶山鄉雙龍路邊坡遭傾倒廢棄物綿延約二百公尺長，令鄉親氣結！（記者廖雪茹攝）

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