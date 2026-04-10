桃園中原文創園區 3年僅300萬人次參觀

桃園市議員彭俊豪憂心本該是文創基地的中原文創園區更像是「活動場地」。（桃園市府提供）

民代指不如台北華山1年500萬人次 市府將在南側打造「中原潮創廣場」吸人潮

桃園市中原文創產業園區二〇二三年開園，累計參觀民眾已達三百萬人次，民進黨市議員彭俊豪昨在議會定期會文化局工作報告議程質詢時認為，相較於台北市華山1914文化創意產業園區一年就五百萬參觀人次，中原文創園區遠遠不足，仍有進步空間。

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文化局長邱正生答詢說，市府決將園區南側的產業發展專區納入整體發展範圍，將以設定地上權方式打造「中原潮創廣場」，規劃商場、展場、商辦、旅宿等文創複合設施，預計今年規劃、明年完成招商、二〇三二年興建完成。

彭俊豪籲邀創作者、優質店家長期進駐

彭俊豪表示，位於中壢區的中原文創園區去年辦了八三九場活動，吸引一四七萬人次參觀，不及台北市華山1914文化創意產業園區之外，平日參觀人次與假日相比約為一比五，讓他憂心本該是文創基地的園區，卻更像是「活動場地」，建議市府邀請創作者、優質店家長期進駐，才能累積文化底蘊。

黃婉如促吸引更多學生參觀 拉抬人氣

國民黨市議員黃婉如分享參觀中原文創園區的經驗時批評，園區展覽內容空洞、乏善可陳，與台北市松山文創園區有一段差距，文化局應嚴格把關以充實展覽內容，同時加強與各級學校合作，讓更多學生來參觀以拉抬人氣。

邱正生說，中原文創園區有十棟倉庫，扣除青年事務局管轄與供作廁所、機房空間後，能作為展場的僅六棟，而園區面積不到華山華山1914文化創意產業園區的四分之一，量體受限是事實。

文化局：推雙核帶動模式 服務更多元

邱表示，未來中原文創園區、中原潮創廣場的連結，應可比照松山文創園區古蹟區、台北文創大樓的雙核帶動模式，量體充足、服務類型更多元，再銜接中原車站轉運中心，可望為中壢區帶來長期的文化與商業綜效。

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