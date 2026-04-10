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    首頁 > 生活

    《苗栗縣鄉鎮市長選情初探》後龍、通霄鎮長 連任機率高

    2026/04/10 05:30

    記者蔡政珉／特稿

    苗栗縣後龍鎮長謝清輝、通霄鎮長張可欣，都將尋求連任，目前檯面上並無較強挑戰者有意角逐，可說是西線無戰事，若無變數，謝清輝、張可欣應可順利連任。

    謝清輝曾任兩屆後龍鎮代會主席，經營建設公司有成，本屆回鍋參選鎮長獲勝，他擁有豐沛人脈且身段柔軟善於溝通，上任後調處後龍夜市停擺問題、舉辦多項活動如健走、好望角音樂會等行銷後龍，獲得不少好評；謝清輝也持續活化由縣政府手中接管的北勢溪親水廊道，並獲得企業家捐贈黑天鵝、鴛鴦，並將高鐵苗栗站周邊綠美化。

    目前謝清輝持續向中央爭取推動台六十一線與台七十二線銜接、後龍產業專區納入大矽谷計劃等重要政策、建設，積極發展後龍鎮。

    至於張可欣，其父為前縣議員張太陽，她上屆踏入政壇，除其父打下基礎，她甜美外型也備受矚目，初試啼聲以最高票當選縣議員；本屆鎮長選舉展現強大基層實力，擊敗強敵前立委、前苑裡鎮長杜文卿。她上任後持續深耕其父人脈，並拓展票源，與其他地方勢力合作，壯大基層實力。

    由於通霄鎮人口流失嚴重，張可欣於任內也推動發放九萬元生育津貼，近來她再著手通霄神社周遭活化等，進一步提升觀光品質，透過政績爭取鎮民認同。

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