後龍西瓜現金救助每公頃6.4萬 香瓜8萬

苗栗縣於4日遭暴雨侵襲，造成農損，農業部公告後龍鎮為辦理西瓜及香瓜災害現金救助及低利貸款地區，即日起至22日受理申請。（苗栗縣府提供）

苗栗縣於四日遭暴雨侵襲，造成農損，農業部公告後龍鎮為辦理西瓜及香瓜災害現金救助及低利貸款地區，即日起到廿二日受理申請，西瓜每公頃救助六萬四千元、香瓜每公頃救助八萬元。另，全縣「農田流失、埋沒」災害現金救助也同步受理申請，每戶農田受災面積達〇．〇五公頃以上者，流失每公頃救助最高十萬元、埋沒每公頃最高五萬元。

農田流失埋沒也有補助 22日前申請

暴雨過後，縣府勘查農業災損，統計後龍鎮西瓜栽種面積約一百公頃，其中已有五十公頃受災，災損達五十％，香瓜栽種面積約廿公頃，因瓜苗泡水幾乎全數滅頂，災損高達一百％，報請農業部爭取農業天然災害救濟。

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農業部農糧署於八日公告，後龍鎮為辦理西瓜及香瓜災害現金救助及低利貸款地區，自九日起到廿二日受理申請，西瓜每公頃救助六萬四千元、香瓜每公頃救助八萬元。請受災農友逕向後龍鎮公所提出。

另，暴雨致使縣內多處農地淹水致農田流失或遭土石埋沒，影響後續耕作。縣府也公告開辦四月上旬全縣豪雨流失及埋沒受災救助，救助標準為每戶農田受災面積應達〇．〇五公頃以上，流失每〇．〇一公頃發給一千元、埋沒每〇．〇一公頃發給五百元，流失每公頃救助最高十萬元、埋沒每公頃最高五萬元。

縣府農業處表示，受理時間自九日起至廿二日止，請符合救助對象之農民於期限內至土地所在地公所申請。

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