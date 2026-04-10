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    首頁 > 生活

    澄清湖北側 20公頃綠地5月亮相

    2026/04/10 05:30 記者王榮祥／高雄報導
    澄清湖北側廿公頃綠色秘境五月亮相，右側為澄清湖面。（記者王榮祥攝）

    澄清湖北側廿公頃綠色秘境五月亮相，右側為澄清湖面。（記者王榮祥攝）

    有植栽、步道與滯洪池及原有的露營區與烤肉區

    繼澄清湖園區更新、果嶺自然生態公園啟用、雙湖公園升級後，高雄市又將於澄清湖北側新增一處全新綠色秘境，預計五月間亮相，另由台鐵高雄機廠改造的高雄親子遊樂園，預計今年暑假開放。

    兒童節期間，高市府在澄清湖置入九公尺高的水中巨獸，吸引大批親子深入澄清湖，有民眾注意到澄清湖側門（文前路旁）外坡地正在施工中，發現是一處全新綠色秘境。市府公園處證實，該區域將改造為綠色空間，包括植栽、綠林步道與滯洪池，也涵蓋原有的露營區與烤肉區，預計最快今年五月間可對外開放，目前尚無正式名稱。

    與澄清湖周邊串連 近500公頃綠帶

    公園處進一步說明，該綠色秘境位於澄清湖北側，土地區分包括公二六、特觀與七四期重劃區，現階段開闢場預約廿公頃，絕大部分為公有地，澄清湖、果嶺與雙湖總計約四百七十公頃，再加上即將開放的綠色秘境，串成約有近五百公頃的超大綠帶。

    市議員邱俊憲形容這塊區域以前是救國團營區使用，未來可望成為民眾優質休憩場地；建議不需要太複雜的人工設施，只要整理好步道、妥善設置植栽，就可讓民眾輕鬆走逛。

    高雄親子遊樂園 今年暑假開放

    此外，新規劃的高雄親子遊樂園位於鳳山、苓雅交界處的台鐵高雄機廠舊廠房，占地約一．五公頃，半室內空間規劃設施包括網繩攀爬系統、抱石攀岩場、滑步車及直排輪練習場、Pump Track輪狀車道、跑酷練習區等，提供多樣化遊戲體驗，未來採免費開放，且緊鄰輕軌車站，公園處長林燦銘昨天於議會答詢透露，預計今年七至八月間可開放，目前持續趕工中。

    廿公頃綠色秘境五月亮相，圖中草皮前身為露營區。 （記者王榮祥攝）

    廿公頃綠色秘境五月亮相，圖中草皮前身為露營區。 （記者王榮祥攝）

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