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    首頁 > 生活

    屏東客家館特展 將文學轉為具體影像

    2026/04/10 05:30 記者葉永騫／屏東報導
    屏東客家館特展，集結20位客籍作家的文學與攝影作品。（記者葉永騫攝）

    屏東客家館特展，集結20位客籍作家的文學與攝影作品。（記者葉永騫攝）

    集結20位客籍作家作品 重新詮釋客家樣貌與風格

    屏東客家館九日起舉行「就在前方，我那依山依水的客家」特展，集結二十位客籍作家的文學與攝影作品，重新詮釋客家樣貌與風格；縣長周春米表示，屏東縣有八個客家鄉鎮，有非常多優秀的文學作品產出，想了解客家、親近客家，歡迎來欣賞客家特展，展期即日起至十二月六日。

    從文學出發認識六堆 感受屏東的文化底蘊

    周春米說，六堆客家聚落長年孕育豐富文學創作，此次特展將文學中所描繪的客家場域轉化為具體影像，從文學出發認識六堆、親近客家文化，感受屬於屏東的文化底蘊，近年屏東客家文化發展成果豐碩，從屏東燈節融入客家元素打造「客家燈區」，到舉辦富有客家音樂特色的「狂客音樂節」，透過多元形式讓更多人認識客家文化。

    透過多元形式讓更多人認識客家文化

    作家鍾屏蘭指出，「客家」就如同曾貴海詩句中描述的有花香、乾淨、勤奮、愛讀書的地方，把客家特色寫出來，客家的文學作品就是一種文化、一種生活。

    年輕作家陳凱琳說，《大瓜厝》描寫的新埤鄉建功村，當地過去因為沙地種植西瓜而致富，那個時代所建造的房子，就被稱為《大瓜厝》，讓她覺得這是客庄與建功村一個蠻大的特色。

    縣府客家事務處指出，「就在前方，我那依山依水的客家」特展透過文學與攝影交織，呈現客家文化的生活樣貌與時代變遷，並融入客家諺語、建築與飲食元素，經過設計轉化為具時尚感的圖文呈現，展現年輕化的客家風格。

    參展作家包括鍾理和、馮清春、林清泉、馮喜秀、曾寬、曾貴海、曾彩金、李旺台、邱才彥、曾喜城、利玉芳、李得福、陳寧貴、顏志文、涂耀昌、鍾振斌、杜虹、劉誌文、羅秀玲、陳凱琳等二十位作家，時間跨度近百年，書寫範圍涵蓋屏東縣八個客家鄉。

    屏東客家館特展，將文學中所描繪的客家場域轉化為具體影像。 （記者葉永騫攝）

    屏東客家館特展，將文學中所描繪的客家場域轉化為具體影像。 （記者葉永騫攝）

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