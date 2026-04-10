台東利卡夢音樂會 週六利嘉國小登場

台東縣利嘉國小梅園迎接將於11日舉辦的梅之宴音樂會。（記者黃明堂攝）

邁入第廿八個年頭的「台東利卡夢．梅之宴」戶外音樂會將於十一日下午兩點在卑南鄉利嘉國小梅園登場，邀請成軍四十週年的「朱宗慶打擊樂團」擔綱演出，這是打擊樂首度登上利卡夢的梅園舞台，將以精湛的演奏技巧與極具肢體動能的藝術風格。

朱宗慶打擊樂團擔綱演出

校長林庭瑤指出，本次曲目編排豐富多元，展現打擊樂廣闊的藝術包容力 ，曲目涵蓋國內外經典創作，包括描繪蒸汽火車旅程的夢幻列車，以及節奏層次豐富的超音速露西號。此外，更融入深具本土情懷的改編作品，如五人共奏馬林巴木琴的俏皮民謠天黑黑，以及結合花東原住民歌謠的美麗的島嶼。

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演出後段則帶來描繪春天甦醒的春天的謎語與串聯多首台灣經典旋律的百年歌謠，引發不同世代的共鳴。音樂會最後將邀請現場觀眾上台即興演奏，實現藝術與人心零距離的共享時刻。

利嘉國小位於中央山脈山腳下，種植數十棵梅樹，風景優美，「利卡夢．梅之宴」不僅是一場音樂饗宴，廿多年來，該活動曾邀請諏訪內晶子、巴佛傑等國際名家，以及胡乃元、曾宇謙等台灣傑出音樂家學。

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