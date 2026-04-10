防遊蕩犬 布袋鹽田濕地設護鳥圍籬

嘉義縣布袋鹽田設立護鳥圍籬。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣布袋鹽田濕地是各種候鳥棲息地，近來保育類鳥類小燕鷗等鳥類飛抵布袋鹽田濕地進行繁殖，縣府委託在地專家蔡福昌帶領居民設置竹樁圍籬，降低遊蕩犬侵擾，讓小燕鷗等鳥類在安全場域繁殖。

縣府農業處表示，小燕鷗為二級保育類野生動物，每年四月自南半球飛抵台灣繁殖，繁殖高峰為五月至八月，約九月陸續離境。

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根據海洋委員會海洋保育署二〇二三年調查指出，全台小燕鷗成鳥數量達三一八五隻，在嘉縣以布袋鹽田、布袋濕地生態園區、新塭滯洪池及白水湖等地為主要繁殖棲地，其中布袋鹽田族群最為穩定，繁殖成鳥數量約七百餘隻，占全國族群約廿五％。

然而，監測發現小燕鷗繁殖期間，曾有遊蕩犬入侵布袋鹽田濕地六區鹽田池水中島，導致鳥巢損壞、幼鳥死亡。

為此縣府啟動棲地改善計畫，由專家與居民在島上設置環狀竹材圍籬，保留縫隙，確保鳥類可自由進出；利用棧板及地磚設置庇護孔洞，提供鳥類躲避空間；圍籬周邊保留二至三公尺緩衝空間，阻隔遊蕩犬，以利鳥類活動與棲息。

二級保育類鳥類小燕鷗。（邱彩綢提供）

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