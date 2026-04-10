白沙屯媽4/16抵北港 130輛接駁車疏運

白沙屯媽祖進香十六日將抵達北港朝天宮，預估將湧入百萬人潮。（檔案照，記者李文德攝）

北港至高鐵、台鐵嘉義站2接駁路線 每10至15分鐘1班

苗栗白沙屯拱天宮媽祖徒步北港進香十六日抵達北港，雲林縣府昨天公布交通管制、接駁、休憩點、停車及救護等因應措施，縣府強調，今年接駁量能是去年的四倍，共出動一三〇輛接駁車，每十至十五分鐘一班，讓香客可以輕鬆往返北港與嘉義高鐵站及火車站。

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縣府官網建置進香專區 供查詢

雲林縣副縣長陳璧君指出，白沙屯媽祖北港進香超過四十五萬人報名，推估十六日上午八時至晚上十時是北港地區人潮尖峰，整天超過百萬人次，縣府跨局處整備工作都已就緒，並在雲林縣政府官網建置「二〇二六白沙屯媽祖往北港徒步進香專區」，方便民眾查詢。

公路客運停靠 移至1911好庫園區

在交通疏導方面，既有市區及國道客運的停靠站點都在香客聚集處，經過協調，十六日將全部移至北港一九一一好庫文化園區停車場上下車。

接駁車服務部分，縣府與嘉義區監理所分別規劃北港至高鐵嘉義站、北港至台鐵嘉義站兩條接駁路線，十六日上午八時至晚上十時每十至十五分鐘一班，坐滿即發車，全票五十元、半票廿五元，上下車地點在北港家樂福華南路與民主路交叉口。

交管方面，北港鎮包括台十九線、一四五線、河堤道路等主要道路都有交管，並成立「防踩踏專責小組」加強人潮分流避免推擠踩踏，另在北辰派出所規劃有緊急救護線，因應突發狀況提供即時醫療支援。

香燈腳的休憩點透過公私協力擴充服務量能，除朝天宮香客大樓外，北港農會、北辰國小、南陽國小、建國國中、北港高中、北港農工，開放活動中心提供香燈腳休憩與盥洗，北港在地多家宮廟也提供休憩。

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