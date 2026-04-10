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    首頁 > 生活

    鹽水岸內國小 老照片說糖廠故事

    2026/04/10 05:30 記者楊金城／台南報導
    蘇芳南（右）與新營糖廠退休員工謝福祥（左）到鹽水區岸內國小為岸內說故事。老照片中的教室，現今仍在。（記者楊金城攝）

    蘇芳南（右）與新營糖廠退休員工謝福祥（左）到鹽水區岸內國小為岸內說故事。老照片中的教室，現今仍在。（記者楊金城攝）

    台南鹽水區岸內國小將在十二月十二日舉辦八十週年校慶，學校位在岸內糖廠內，前身為「台糖學校」，更早是糖廠神社位置，承載許多糖廠子弟、鹽水人的回憶，校方昨天邀請「岸內二爸」謝福祥與蘇芳南到校說故事，透過珍貴老照片與口述歷史，為校慶暖身，邀校友記得校慶「返校日」回母校團聚。

    八十八歲謝福祥是新營糖廠退休員工，曾在岸內糖廠任職，兒孫是岸內國小畢業校友，他為學校拍了許多照片，早年拍攝岸內糖廠的老照片並足以拼湊出糖業興衰史，岸內糖廠如今已變成影視基地。

    謝福祥解說現已拆除的糖廠中山堂、福利社及舊宿舍群，記憶猶新，「當年的中山堂不僅是開會場所，更是孩子領取畢業證書的殿堂，晚上還能看電影、打羽毛球」，熱鬧場景彷彿重現眼前。

    校長黃明漢說，校內保留百年糖廠神社的參道、狛犬等遺跡，以前神殿在設校時就改為學校辦公室、教室。

    六十二歲的蘇芳南曾任家長會長、現任義工團長，廿一年前手作敬師禮鳳梨酥，現在成為義工團的每年盛事。

    黃明漢形容謝福祥與蘇芳南有如移動的「影像博物館」，熟悉地方文史，以老照片做成數位影音為岸內見證歷史，期待更多校友參與錄製他們的岸內故事。

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