台南推本土語言 融入教保課程

仁德幼兒園小朋友到仁德圖書館聽台語故事。（南市教育局提供）

沉浸式教學 擴大幼兒與家長接觸本土語言與多元文化機會

擴大幼兒與家長接觸本土語言與多元文化的機會，南市教育局舉辦本土語言及台灣台語沉浸式教學融入教保課程申請說明會，協助公私立教保機構掌握課程推動與申請重點，仁德幼兒園透過情境式教室佈置，教導孩子說台語，用台語搬戲、講故事，園長也用台語與孩子互動，讓孩子在日常生活中自然學習。

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辦說明會 助教保機構掌握課程

南市教育局昨日在新南國小舉辦申請說明會，安排西拉雅語融入教保活動課程的實務分享、台灣台語計畫撰寫說明，以及推動經驗交流，並邀請學甲幼兒園及仁德幼兒園分享課程實作模式，提供各園參考運用。

仁德幼兒園邀專家 教童說台語

仁德幼兒園邀請專家入園輔導，透過情境式教室佈置，教導孩子說台語，會用台語搬戲、講故事，還動手製作檨仔青、鹼粽。仁德幼兒園團隊分享，透過西方節慶體驗萬聖節，用台語說「西洋鬼仔節」，結合「金瓜、夜婆、小鬼仔殼」等台語語境，雖然台語發音、用詞與書寫仍有挑戰，但老師若善用資源，如台語專家、教育部台語辭典、台語輸入法、台語繪本等，就能逐步掌握並教好孩子。

學甲幼兒園 閱讀繪本教西拉雅語

位於學甲區秀昌里下溪洲的學甲幼兒園，所在地過去屬平埔族西拉雅族蕭壟社「學甲社」範圍，園方近年將西拉雅語與西拉雅族文化融入幼兒教保課程，透過生活化學習，讓孩子從小認識在地文化。

園長顏春枝表示，推動西拉雅語教學初期，老師最大的疑問是「老師自己也不會西拉雅語，要怎麼教？」因此團隊從最簡單的方式開始思考，如何讓課程有趣、減輕教師負擔，也回應家長「為什麼不教英語」的疑問，希望孩子先認識自己的土地與文化，建立與生活環境的連結。

課程設計以閱讀為出發，透過繪本帶領孩子認識曾一度消失的西拉雅語與文化，並結合社區資源，參與在地文化活動，如葉王交趾陶藝術、廟宇慶典等，讓孩子在生活情境中理解地方文化，此外，幼兒園還自製語音影音教材，教唱西拉雅語版兒童歌謠，透過唱歌、律動與遊戲，讓孩子在快樂氛圍中自然接觸本土語言。

學甲幼兒園將西拉雅文化融入幼兒教保課程。（南市教育局提供）

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