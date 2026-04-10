公視8在野黨審委請辭 文化部籲回到會議實質審查

公視第八屆董監事審查會8名在野黨推舉的審查委員，今具函向立法院長韓國瑜請辭審查委員一職。（國民黨團提供）

公視第八屆董監事審查會八名在野黨推舉的審查委員，昨具函向立法院長韓國瑜請辭。審查委員控訴，因文化部長李遠不遵循「公共電視法」精神，且違反由國會不同政黨事前協商候選人名單之慣例，難以遂行立法院託付的審查任務。民眾黨團批評，若行政院只想靠「內部圈定」就強行通過名單，公視的公信力將徹底破產。

8人不滿董監事名單未先政黨協商

公視董監事審查會，去年底首次審查只通過四人，未達董事會組成門檻，文化部上月補提新的候選人名單，原訂四月十六日進行第二次審查會議，但八名在野黨審查委員在聲明要求文化部先進行政黨協商之後，昨日卻連署向立法院長韓國瑜請辭。文化部則呼籲八位審委，回到審查會議，進行實質審查。

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八名審查委員為吳永乾、羅國俊、廖元豪、董保城、馬詠睿、許良源、潘祖蔭、杜聖聰。他們表示，公共電視法明定，公視董事及監察人之選任，必須兼容並蓄不同黨派、族群及專業背景之成員。歷屆公視董事會之順利組成，係因董事監察人候選人名單經由政黨事前協商產生。

審查委員表示，他們在第一次審查會中已提醒文化部後續提名應先行跨黨協商、徵詢多元意見，遺憾李遠置若罔聞，導致明顯的審查障礙，為此辭去審查委員職務，以示負責。

文化部說明，文化部加入多元領域代表後，提出第二次候選名單，懇切訴求委員實質進入專業、理性的討論與投票決定。原定第二次開會日期四月一日出席人數即已達法定門檻，鑒於在野黨推舉的委員人數低於執政黨，為公平起見決定延至四月十六日，卻得到「真心換絕情」的結果。

真心換絕情 文化部回批政治勒索

文化部舉中選會為例，其經過協商的結果，全國民眾都看在眼裡，「這不叫做政黨協商，這是政治勒索和綁架」。

第1次公視董事審查結果僅4人通過。（資料照，翻攝自直播畫面）

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