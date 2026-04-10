中北部水庫蓄水量回升 全台仍需節約用水

德基水庫蓄水率止跌回升。（記者張軒哲攝）

鋒面挹注1.9億噸

行政院長卓榮泰昨在院會表示，四月二日至九日的鋒面，估算為主要水庫集水區挹注逾一億九千萬噸水量，中北部桃園石門、新竹寶山及寶二、苗栗永和山、台中鯉魚潭及德基等水庫的蓄水量均有回升、南部持平，水情雖稍有改善，但仍需全面節約用水。

台中市德基水庫集水區雨勢持續約一週，水位明顯增加，昨日蓄水率再攀升至六十六．八％，較上週增十％以上，緩解春耕用水壓力。

請繼續往下閱讀...

等待梅雨接力貢獻

卓榮泰說，目前水情燈號，新竹地區維持減壓供水黃燈、台中地區是水情提醒的綠燈。考量後續梅雨仍有不確定性，請各主管機關及地方政府密切合作，達成六月底前民生不進入分區供水，產業生產穩定不受影響之目標，讓農業一期稻作可順利完成。

卓榮泰說，二〇一七至二〇二五年前瞻基礎建設計畫有許多防洪、排水改善工程，這次豪雨之後，大部分地區的淹水都能在兩小時內退去，是推動系統性治水逐步展現的成效。

卓榮泰指出，未來要朝「最小淹水面積」、「最快退水時間」及「最高安全標準」三個目標前進，行政院已核定四年一千億治水計畫，且今年度已編列一四七億元預算送請立法院審議，期盼立法院能儘速審議、儘速通過。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法