平穩塑膠袋價格 台塑聚乙烯今出貨

繼好市多後，家樂福昨也祭出「耐熱袋、垃圾袋」限購令 。行政院政務委員兼國發會主委葉俊顯昨日表示，不評論特定廠商的限購行為，政府也很難干預。（記者鍾麗華攝）

經濟部啟動「塑膠袋平價專案」，塑膠袋產量每月可增加五千噸（約十二．五億個一斤塑膠袋）。經濟部長龔明鑫昨表示，中油增加五千噸乙烯供料後，預計台塑今天就可出貨塑膠原料聚乙烯給下游的塑膠袋製造端。

中油增加5千噸乙烯原料

龔明鑫昨出席立法院經濟委員會，就「中東衝突加劇市場不確定性，致國內包括乙烯、塑膠、化肥、瀝青等石化原物料及物流成本增加，屢傳缺料、囤貨現象等之問題評估、因應策略與現況」進行專題報告。

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針對上游原料乙烯供應部分，龔明鑫表示，經濟部已協調中油四輕提前在本月一日投入運作，預計乙烯產量將增加一．九萬噸，也就是從三月的六萬噸提升至四月的七．九萬噸，五月則可達九萬噸。

至於中游的塑膠原料聚乙烯產量，龔明鑫表示，由於上游中油已增加乙烯供料一．九萬噸，因此從中撥出五千五百噸供給台塑與台聚等聚乙烯廠生產，因此聚乙烯產量從三月二．二萬噸增至四月二．七五萬噸。

民進黨立委賴瑞隆表示，中油增產預計五月乙烯產量可達九萬噸，台塑化供應內需也沒問題，但原料增產後面臨漲價問題。龔明鑫表示，聚乙烯產量可增加五千五百噸，其中五千噸供應塑膠袋平價專案，按台塑期程，今天就可以出貨，經濟部全力協助平穩塑膠袋價格。

台塑6大工會 譴責立委哄抬指控

針對日前有立委質疑台塑「假減產、真哄抬」行為，台塑集團南區六大工會昨發表聯合聲明，嚴厲譴責立委不當指控。

工會指出，今年三月份公司供應國內廠商塑膠袋原料聚乙烯二萬一九四噸，比今年一、二月份國內月平均銷售量一萬七六二一噸，增加二五七三噸，也比去年月均銷售實績一萬六八九七噸還要多。

而繼好市多後，家樂福也祭出「耐熱袋、垃圾袋」限購令。行政院政務委員兼國發會主委葉俊顯昨表示，不評論特定廠商的限購行為，但數據顯示市場「供過於求」。

用塑成癮 環團籲國人減塑利人利己

有環團直指，台灣人用「塑」成癮，塑膠的原料來自石油，石化產品經提煉後製成塑膠微粒，為了讓塑膠有顏色或更穩定，廠商會添加塑化劑、染劑和安定劑、阻燃劑等，都是致癌物質，民眾不要以「方便」為唯一考量，「減塑生活」利人利己。

二手回收箱回收環保袋、紙袋，還有乾淨未破損的塑膠袋，可重複再利用為主。（彰化縣環保局提供）

塑膠的原料來自石油，石化產品經提煉後製成塑膠微粒。（民眾提供）

台南稽查塑膠袋製品供需情形。（南市府法制處提供）

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