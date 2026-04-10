無主非法棄置 環團：未提對策

新竹縣寶山鄉雙龍路邊坡近日遭非法傾倒廢棄物，包括家庭與事業廢棄物總計約三噸，除由警方蒐證追查外，鄉公所已請縣府環保局協助架設監視器。（記者廖雪茹攝）

誰來出錢？ 工商團體恐不樂意被課稅

環境部提出「資源循環推動法」與「廢棄物清理法」雙法修正草案，行政院會昨通過，將正式提到立法院審議；環境部指出，雙法修訂的精神是對標國際、在地落實，採胡蘿蔔與棍子雙管齊下，建立完善法治全方位管理廢棄物，解決非法棄置與垃圾問題。環團則指出，修法未納「無主非法棄置」的處置財源，也擔憂環境部難跨部會管理。

憂環境部難跨部會管理

胡蘿蔔方面，環境部指出，新修的循環法將訂定產品及營建工程綠色設計原則，如使用單一、易分解的材質，使用一定比例再生料，推動源頭減量及永續消費等，以公部門為例將優先採購綠色循環產品。

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棍子的部分，環境部表示，廢清新法加強嚴懲不法並加重刑責，針對營建剩餘土石方的清運，將立法授權主管機關得加裝監視系統及利用其他科技工具，掌握流向；提前啟動債權保全避免違法業者脫產，加重刑責到七年，光電板以及風機葉片等新興廢棄物的回收也將納管。

看守台灣協會秘書長謝和霖分析，循環雙法未納入許多非法棄置場的處置財源，很多「無主」的污染找無行為人，光高雄案場就恐需花幾百、上千億元復原，但環境部根本無此財源，要課稅工商團體也恐不樂意，建議可向事業廢棄物處理廠或掩埋場等經營者課徵。

新回收項目 官方近年不願公告

謝和霖也指出，循環經濟喊得很響，但近年官方都不太願意公告新回收項目，因會增加公家機關的查帳及管理業務，又怕圖利罪名，建議可推雙軌，除官方公告回收物，也賦予生產者自行主導回收費率，產業自負回收處置責任；另擔憂環境部難以獨挑大梁跨部會整合，應由行政院政委乃至閣揆主導循環經濟。

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