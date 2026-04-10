新北夾娃娃機距離學校擬放寬 議會退回

新北市府擬修法有條件放寬夾娃娃機店與學校距離，議員反對。（記者賴筱桐攝）

原規定100公尺以上 修法為夜市攤販、商場50公尺以上 多位議員反對

夾娃娃機商品五花八門，家長擔憂影響學童，新北市府二〇二三年施行「自助選物販賣事業管理自治條例」，規定夾娃娃機店應距離學校一百公尺以上，因業者反映太嚴格，市府擬修法，對夜市攤販及百貨公司或大型商場的夾娃娃機，得放寬至距離學校五十公尺以上。市議會昨審議草案，多位議員反對，議長蔣根煌裁定退回。

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諮詢家長 明確反對距離放寬

草案擬修正第五條距離學校規定與第十條條文施行日期，其中擬有條件放寬夾娃娃機店設置場所至距離學校五十公尺以上，包含以非固定店面的集合攤販形式，設置在經市府公告列管的夜市，以及樓地板面積三千平方公尺以上的百貨公司、量販店、大賣場或購物中心等，其中大型商場內的夾娃娃機不能設在建築物地上一、二樓，使用面積在總樓地板面積十％以下，建築物外觀無自助選物販賣事業廣告。

經濟發展局長盛筱蓉指出，修法參考六都規定，並經參酌中小學家長、教師會、自動販賣商業同業公會等團體意見及業者經營情形；目前市府共列管一八六四家夾娃娃機店，距離學校一百公尺內原有三五七家，稽查後已有二九〇家歇業。

市議會國民黨團書記長陳儀君出具經發局諮詢家長團體的會議記錄表示，家長明確反對國中小距離規定放寬，且部分無課輔學生放學時間為下午四點，夜市開始設攤，仍可能吸引學童前往；再者，新北是許多縣市的參照對象，貿然開放恐難再次限制；如有不肖業者在夾娃娃機販售含依托咪酯電子菸等違禁品，恐淪為治安漏洞。

議員憂 學童將零用錢全投入

市議員黃淑君斥責，若新北修法都要參照六都，乾脆所有自治條例都照抄，法規應因地制宜；自助選物販賣事業幫助許多小家庭增加收入，但如修法後業者仍難以合法設立，為何要修法放寬設置條件？

市議員蘇泓欽說，夾娃娃機取物含賭博性質，保證夾取可能需花費幾百元，未成年學童判斷力尚未成熟，若將父母給的早餐錢、零用錢全部投入機台，該怎麼辦？呼籲經發局審慎評估，並明確列出夾娃娃機違禁品販售名單。

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