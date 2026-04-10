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    首頁 > 生活

    花蓮堰塞湖受災農地復耕 補助有機肥

    2026/04/10 05:30 記者花孟璟／花蓮報導

    馬太鞍溪堰塞湖洪災至今半年，農糧署預計今年一期輔導復耕面積六十八公頃，主要是轉作雜糧，農民可申請補助購買有機肥、硫磺來改良土質。

    農糧署東區分署針對災區農民損失共推出八大措施，補助項目包括，清淤每公頃十萬元、溫網室生產設施、農機、資材室及農機具室、廢園、加工理貨集貨運輸設備、國產有機肥料、專案休耕等。

    針對國產有機肥部分，預計補助光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉受災農地共四百一十五公頃，今年度預計目標二百廿公頃，光豐地區農會總幹事張明發說，光復鄉今年預計補助一百公頃。

    張明發表示，農友可以憑有機質肥料購買發票或憑證，申請最高八成補助金，每公斤最高五元、每公頃最多廿公噸；另外，土壤檢測結果發現，被堰塞湖泥流淹過的土地土質偏鹼性，可申請購買酸性的硫磺來改良土壤，同樣是最高補助八成、每公斤最高卅元、每公頃一公噸，且補助機械翻耕費，每公頃一萬元，所需的肥料可依照農改場了解土壤肥力需求後出具文件，依照實際需求補助使用。

    張明發說，截至目前受理十五公頃，面積並不大，希望農民多申請；花蓮農改場將在廿二日上午舉辦說明會，說明肥料申請內容。

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