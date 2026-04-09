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    首頁 > 生活

    日月潭賞螢觀星 來趟原味小旅行

    2026/04/09 05:30 記者張協昇／南投報導
    日月潭星光螢火季4月登場，8大賞螢據點推出賞螢遊程。（日管處提供）

    日月潭星光螢火季4月登場，8大賞螢據點推出賞螢遊程。（日管處提供）

    隨著春意漸濃，日月潭四月起迎來星光螢火季，結合生態導覽、原民文化，推出一系列深度賞螢遊程，邀請民眾在星螢交織的夜晚，來八大賞螢據點，感受大自然最純粹的悸動。

    日月潭風景區管理處指出，日月潭賞螢區涵蓋桃米、東光、水社、頭社、潭南、丹大、大林及蓮華池，民眾有機會看到黑翅螢、大端黑螢、黃緣螢及梭德氏脈翅螢等各種螢火蟲。各賞螢據點並結合在地特色推出多元體驗活動，例如桃米與東光除了賞螢、賞蛙，還能挑戰魚蝦生態探索、松針編織DIY及農事體驗。

    頭社則以「螢光閃閃 浪漫飛舞」為主題，規劃了專業生態導覽、水路探秘與活盆地體驗；水社創新結合單車騎遊、立式划槳（SUP）運動與桃米魚蝦探索，推出系列微光小旅行。

    若是深入潭南與丹大部落，則能品嚐獵人便當，並透過布農族香氛體驗與拓染手作，感受原住民文化。

    為落實低碳旅遊，日管處建議民眾利用台灣好行日月潭線與車埕線，搭配「日月潭智慧好行」電子旅遊套票，輕鬆暢遊螢河星光之旅，更多活動資訊請至活動官網查詢。

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