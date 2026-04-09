投61線拓寬通車 藍綠縣長參選人首度同框

南投魚池鄉投61線拓寬改通車，南投縣長許淑華（前排左二）與民進黨縣長參選人温世政（右一）與首度同框。（南投縣政府提供）

南投縣魚池鄉投六十一線拓寬改善工程，昨（八日）舉行通車典禮，該道路拓寬可改善日月潭假日壅塞狀況，縣長許淑華與民進黨縣長參選人温世政均出席，這也是兩人首度同框，讓現場增添些許選戰較勁意味。

許淑華介紹來賓温世政

投六十一線一．五K至三．八二K道路拓寬暨金天巷瓶頸路段改善工程，總工程經費三億四二六三萬元，由中央補助約八成經費，將原本不到五公尺寬的舊路拓寬為八公尺，並改善原有道路路幅狹窄、轉彎多且會車困難的瓶頸點，提供大型遊覽車安全通行。

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通車典禮由縣長許淑華主持，她在介紹出席來賓時也介紹温世政，温隨即向在場民眾致意。

許淑華致詞表示，很高興與各界共同見證這條百年歷史古道，翻轉為現代化便捷道路，改善通車後，不但方便當地居民通勤與農產運輸，日月潭往返九族文化村也不用再繞行環潭公路，可縮短近三十分鐘車程，將帶動魚池整體觀光效益。

日月潭到九族 車程省30分鐘

牙醫出身的温世政則說，國道六號如同大血管，金天巷就是微血管，南投交通要做整體健檢，讓大血管接上微血管，形成環狀路網，讓地方建設不是「修修補補」，而是有計畫的升級，南投當前正缺乏整體路網規劃，急需通盤檢討並提出中長期建設藍圖。

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