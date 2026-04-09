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    首頁 > 生活

    台中漢神洲際明開幕 居民憂塞車

    2026/04/09 05:30 記者黃旭磊／台中報導

    「漢神洲際購物廣場」，將於明天週五（十日）開幕，民眾稱周遭台七十四線、崇德路已出現車流壅塞，立體停車場機台也不足，在地北屯區四民里長江麗慧期待開幕帶動地方就業繁榮，不過，若與中華職棒賽事卡在一起，人車潮都會塞爆。

    交通局︰中捷2站開接駁車

    交通局指出，漢神洲際將開幕，於中捷崇德文心站、松竹站都規劃接駁公車，每廿分鐘就有一班，呼籲消費者多利用大眾運輸工具，另也在四平路、崇德路口設置停車分流與外圍截流、路口轉向管制措施，提醒駕駛配合改道。

    漢神洲際購物廣場估計，開幕期間將湧入三萬人潮，記者觀察，昨天出現大量進貨車輛密集湧入，導致環中路與崇德路口轉角，工作車輛違停與回堵，漢神總部發出聲明致歉，承諾在台七十四線快速道路下崇德匝道，增派人力維持交通秩序。

    民進黨北屯區市議員參選人陳信秀說，漢神開幕接近，卻未看到市府拿出具體有效改善交通安定民心，也沒看到市府針對交通有任何宣導。國民黨北屯區市議員參選人吳宗學批評，遇到洲際棒球場賽事或大型演唱會，常出現壅塞，百貨開幕車流與人流勢必大幅增加，交通配套須提前到位。

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