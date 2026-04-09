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    首頁 > 生活

    （台中）棒球狼教練案 議員痛批僅罰基層「市長包庇局長」

    2026/04/09 05:30 記者蘇孟娟、蘇金鳳／台中報導

    台中一國小棒球教練涉性侵、猥褻學童案傳受害學童人數一再攀升，民進黨議會黨團昨天質疑「不適任教師查詢系統」未確實查核，讓悲劇持續發生，但盧市府卻僅處罰基層，教育局長蔣偉民自請處分沒下文，痛批台中市長盧秀燕「市長包庇局長」；盧秀燕強調，已處分未確實查核校長等人員，經調查教育局長無延誤疏失，並未包庇。

    盧︰經調查教局長無延誤疏失

    台中市議會昨緊急變更議程，要求教育局進行專案報告，議會民進黨團強烈譴責盧秀燕放任督導不周，蔣偉民自請處分沒下文，包括議員周永鴻、陳俞融、陳淑華、張家銨、林祈烽、林德宇、李天生、謝家宜、陳雅惠、王立任、張玉嬿等均強烈質疑，空有「不適任教師查詢系統」竟未確實查核，「讓學童陷火坑」，教育局身為主管機關未善加監督，案件爆發迄今，受害人數還跟檢方兜不攏，蔣偉民自請處分沒下文，盧秀燕一再消費媽媽，披「媽媽市長」糖衣卻麻木不仁，「市長包庇局長」。

    議員張芬郁、黃守達憂檢方第三波調查再出現新受害人，憂到底有多少黑數未被發現，國民黨市議員劉士州也關切既然有系統可查詢把關，事件仍發生，顯然有漏洞，他與無黨籍議員吳佩芸均要求教育局確實防範再發生類似遺憾。

    盧秀燕指出，蔣偉民確有上簽呈自行處分，當即指示副市長調查，教育局在獲報後即介入處理，未有疏失、延誤、包庇；至於學校未善監查核責任，包括校長等人員均已懲處；事件後教育局另已要求各校每年須回傳查核資料回報。

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