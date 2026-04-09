高雄春捲中毒173人 消保官要求業者賠償

高雄市正義市場春捲食品中毒案，衛生局統計昨天因症就醫人數再增加十六人，累計達一七三人，各醫療院所收治患者病況穩定，高市府主任消保官昨天也約談引發食安風暴的春捲業者，要求負起賠償責任，否則提起團體訴訟。

若業者沒誠意 將提團體訴訟

高雄市衛生局表示，該春捲販售攤商四月五日上午十一時起停業，已滿七十二小時，因沙門氏菌潛伏期通常為六至七十二小時，收治中毒患者的各醫療院所持續追蹤致病源。

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針對外界質疑高雄市今年「兒童清明專案」檢驗品項不足，衛生局說明，因應清明節前春捲及潤餅進入消費高峰期，另於四月一至二日啟動加強風險導向抽驗，針對多處春捲攤商販售成品密集加驗八件，連清明專案累計抽驗四十九件，其中抽驗春捲成品共十三件，抽驗地點涵蓋全市十一個行政區，均依衛生標準檢驗沙門氏桿菌、金黃色葡萄球菌及李斯特菌等項目，結果均合格。

須賠醫療、收入減少、慰撫金

此外，釀禍的春捲業者昨天上午在律師的陪同下至市府說明，盼能透過協調機制進行逐案協商賠償，主任消保官殷茂乾嚴正要求，業者務必展現誠摯與慰問的態度，且賠償必須涵蓋「醫療費用」、「工作收入減少」及「精神慰撫金」等三大面向，若後續業者未展現誠意，市府將協助進行團體訴訟。消保官呼籲，若有因本事件受害的民眾，可撥打一九五〇專線申訴。

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