「屏東第一鮪」進港 190公斤拍賣201.4萬

今年屏東第一鮪現身東港。（記者陳彥廷攝）

「屏東第一鮪」昨在東港拍賣，重達一九〇公斤的公黑鮪魚在縣長周春米一鎚定音下，以每公斤一．〇六萬、總價二〇一萬四千元拍出，由在地佳珍海產餐廳及澎坊公司合力標下，「富漁慶二號」二度捕獲第一鮪，堪稱最幸運的漁船。

第一鮪拍賣會昨天登場，「富漁慶二號」漁船在海巡艦戒護下進港，沿岸鞭炮聲熱鬧迎接，今年第一鮪重量一九〇公斤、體長二一四公分，由周春米擔任主拍賣官，佳珍海產餐廳的老闆蕭受發之前已十一度標下第一鮪，今年再度以每公斤一．〇六萬元高價、 總價二〇一萬四千元標下第一鮪，受到全場矚目。

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蕭受發說，他十分認同去鰓保鮮政策，今年「第一鮪」帶頭示範，可望帶動黑鮪魚市場買氣，他將把第一鮪的一半收益投入縣府兒少及弱勢學生援助行動。

六十七歲的「富漁慶二號」船長洪福家說，前一手船長也曾捕獲過第一鮪，他原本是要出海捕旗魚，未料是黑鮪來咬鉤，過程艱辛，差點讓魚「落鉤」，捕到後興奮一夜睡不著，對於拍價格非常滿意，至今都覺得好像在作夢。

周春米表示，屏東黑鮪魚季即將展開，縣府已規劃包括海洋音樂會、琉住你音樂會、在地美食推廣宴、大鮪市集等活動，歡迎全國民眾來東港品嚐海鮮。

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