台東智慧車格不開單 民眾「繳費無門」

台東市路邊停車啟用智慧停車格，標示綠色圖騰。（記者黃明堂攝）

台東縣政府升級路邊停車系統，於市中心精華區建置三百八十格智慧停車格，透過地磁感測與太陽能車牌辨識設備，將找車位、停車到繳費的流程全面優化。但不少民眾對操作門檻與查詢流程不熟悉，更有老人家不熟悉手機操作，面臨「繳費無門」的困境。

縣府將放置紙本提醒單

台東縣政府表示民眾只要看到停車格標示「綠色無紙化計費圖騰」及燈桿上的「QR Code告示牌」，即代表該路段不再開立紙本單據。不過，對於沒使用行動支付或手機網路的長輩來說，感到相當不便，也有民眾發現，智慧收費標榜可透過手機行動支付，但上街口支付、LINEPAY等支付工具欲繳停車費，卻看不到台東縣的路邊停車查詢。

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縣府表示，將在無紙化路段放置紙本提醒單，引導民眾熟悉線上操作。針對繳費管道，民眾除了可掃描燈桿QR Code線上繳費，或透過Parking Online綁定自動扣繳享有九折優惠外，若習慣實體繳納，仍可前往新生路服務處、得來速繳費站或城市車旅路外停車場的自動繳費機處理。

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