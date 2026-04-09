山區串聯平地 雲林16條賞螢路線迎賓

雲縣螢火蟲季登場，賞螢點從山區延伸到平地，其中古坑山區有多處賞螢點。（雲縣府提供）

雲林縣螢火蟲季登場，今年賞螢地不只在山區，延伸到平地斗六、林內及古坑，縣府與各社區及業者推出十六條賞螢方案，同時規劃攀樹、觀星、茶席、國產材及環境教育的「百元森友會」體驗課程，邀請民眾來雲林賞螢、體驗山林到平地的生態廊道遊程。

6月初前 相揪拜訪火金姑

雲林縣公私協力復育五處螢火蟲棲地，包括華山土石流園區、華山山豬湖、華山大湖底及樟湖石橋竿蓁籠、張師傅生態紅茶園，常見螢火蟲有黑翅螢、大端黑螢、紅胸黑翅螢、山窗螢等，每年四至六月螢火蟲季，吸引許多遊客前往賞螢。

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搭配攀樹、觀星、茶席體驗

縣府今年結合古坑華山、草嶺、樟湖、麻園、大埔等多個社區、休閒產業促進會及餐飲旅宿業者，舉辦「漫遊螢林—微光繽紛派對」螢火蟲季，賞螢期間從本週起持續到六月初。

副縣長謝淑亞表示，今年活動以「把生態找回來，其實就是在為土地辦一場環境的Party」做為核心，螢火蟲復育不只是讓一種生物回到棲地，更是生態恢復活力的指標，這幾年在雲林山區多處可見螢火蟲蹤跡，邀請全國民眾來雲林參加這場年度生態盛會。

古坑鄉長林慧如指出，古坑的四月天充滿生命力與浪漫，有螢火蟲、油桐花，想起螢火蟲就讓人憶起童年，啍唱「火金姑來照路」，歡迎大人帶著孩子來古坑追尋神祕螢光。

農業處長魏勝德表示，今年三月以前連續數月沒下雨，山區環境乾枯，螢火蟲數量難預估，不過最近幾場降雨助攻，有機會觀賞到爆量螢火蟲，但請民眾賞螢時要遵守「四不一要」原則，不干擾、不捕捉、不喧嘩、不開閃光燈、要一同守護，詳細活動資訊可上雲林螢火蟲季粉絲專頁查詢。

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