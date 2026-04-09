台南運河通航百年 戶外音樂祭同慶

迎接開航百週年紀念，台南運河畔景觀再造，導入光環境藝術。（記者洪瑞琴攝）

5月1至2日晚間環河街登場 本土樂團、歌手接力演出 感受城市魅力

今年適逢台南運河通航百年，台南市府舉辦「台南運河百年—戶外音樂祭」，五月一日、二日晚間在環河街（廣八廣場及河樂廣場西側）熱鬧登場，邀請本土天團玖壹壹、人氣樂團理想混蛋，以及金曲台語歌后李竺芯、新加坡創作歌手邱鋒澤等超過十組藝人接力演出，涵蓋流行、獨立、嘻哈等多元音樂風格，讓民眾邊品嚐在地美食、邊感受運河悠閒氛圍，享受城市獨特魅力。

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結合老照片展示、市集與光影展演

昨天宣傳活動中，歌手吳汶芳特別將過去拍攝台南觀光影片的歌曲改編為運河版本演唱，與市長黃偉哲一起邀請全國民眾來走訪台南運河，感受水岸景致與音樂交織的百年風華。

黃偉哲表示，每個台南人對運河都有自己的記憶與感情，活動除了音樂表演，還有老照片展示、特色市集與光影展演，回應不同世代的感受。值得一提的是，多位演出藝人都是台南子弟，包括主持人籃籃、歌手李竺芯、柯泯薰、阿跨面、禾羽。

龍舟賽、新人遊河 系列活動多元

「台南運河百年」系列活動不只音樂祭，還有河畔市集「大員盛場」、運河百年紀念展「運河有影」，後續還將推出「運河一〇〇雙城好和」美食船班、國際龍舟錦標賽與「百年新人遊河」聯合婚禮，橫跨文化、觀光與生活面向，熱鬧活動預計一路延續至年底。

特別的是，戶外音樂祭結合水岸景觀，打造沉浸式體驗，適合親子、好友同遊。演出時間與陣容包括五月一日晚上六點起，理想混蛋、F.F.O、禾羽、山元聰、Saturnday、邱鋒澤Feng Ze，主持人徐凱希；五月二日晚上六點起，玖壹壹、李竺芯、吳汶芳、柯泯薰、阿跨面與公館青少年。

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