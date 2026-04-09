新北治療師涉侵犯8童 市府回溯清查

新北市議員黃淑君揭露，有家長指控多名孩童因特殊需求至板橋區某診所就診，遭一名男性治療師涉嫌猥褻或性侵，警方確認至少八名孩童受害，嫌犯已被羈押。副市長劉和然表示，衛生局前往診所調查嫌犯執業期間接觸患者、要求診所負責人積極配合調查，採回溯方式了解就診孩童人數等，由社會局擔任窗口，家長可撥打一一三通報。

黃淑君昨再質詢指出，本案兒童多半無法自行表達受害事實，難以驗出明確身體傷害，僅依家長反映或報警，恐有隱性受害者，要求市府主動通知所有曾接受嫌犯治療的孩童家長，並提供課程紀錄與回饋、兒童在課程期間異常反應或行為變化描述、相關醫療、心理或早期療育紀錄，若無法主動聯繫家長，應有公開查詢機制。

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衛生局長陳潤秋說，衛生局專案小組已前往稽查，要求負責人協助清查嫌犯治療過多少患者，並要求診所如實根據嫌犯執業時間清查、整理個案名冊，採回溯方式，由近而遠釐清，並協助安排個案後續治療，包括轉介其他院所等。

社會局成立窗口 可打113通報

黃淑君認為，市府應成立統一窗口受理案件，部分家長致電社會局，但未得到確切回應，她肯定市府主動調查，但希望定期說明調查進度。她也要求衛生局履行撤除嫌犯的執業資格，確保嫌犯無法再從事接觸未成年人的工作，並呼籲中央推動修法，避免有相關前科的治療師執業。

陳潤秋說明，地方政府可撤銷當事人執業執照，即一年內當事人不能在各地執業，一年過後如何處理，事關中央權責，治療師證書由中央發放，市府已函請中央研議修法。

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