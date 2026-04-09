新北便當中毒118人就醫 驗出沙門氏桿菌

新北市新店區便當店「清六食堂」疑似爆發食物中毒，衛生局人員稽查中興店。 （新北衛生局提供）

醫院初驗11患者陽性反應 將依食安法移送檢調偵辦

清明連假期間，新北市新店區便當店「清六食堂」疑似爆發食物中毒，昨天再新增十九人通報，累計就醫達一一八人，目前共有十一人住院、廿人留院觀察，其餘就醫後返家休養。截至昨晚六點，醫院初步人體檢驗結果，共有十一名患者呈現「沙門氏桿菌」陽性反應，將依《食品安全衛生管理法》移送檢調偵辦。

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清六食堂三家分店暫停營運

衛生局指出，其中九十五人食用「清六食堂」公所店便當及廿三人食用中興店便當後，陸續出現腹痛、腹瀉及發燒等症狀，「清六食堂」三家分店均暫停營運，尚未提出復業申請。至於民權店雖沒有通報個案，七日仍派員稽查，針對該店沒有食品從業人員體檢及無蓄水塔清洗紀錄等缺失，已命業者限期改正。

衛生局檢驗科說明，醫院為了治療病患，會進行初步人體檢體檢驗，檢驗結果較快，仍須疾管署複驗；而食品及環境檢體等，依據食藥署公告方法檢驗，包含需進行細菌培養及鑑定，檢驗結果約需二至三週時間。

新北市長侯友宜說，便當店的分店都已暫停營業，食材也在檢驗當中，等檢驗結果出爐後，該移送法辦就要移送法辦，該罰就罰，受影響的民眾市府會給予關懷與支持。

業者有投保產品責任險

法制局主任消保官王治宇表示，根據食安法規定，業者必須投保產品責任險，經主動聯繫「清六食堂」，確認業者有投保產品責任險，承保範圍包含每人身體傷害險三百萬元，每一意外事故身體傷害保險金額一千二百萬元，投保金額比食安法要求的還高，若在此範圍內，業者應有財力賠償。

王治宇說，今天及下週將兩度召集業者及保險公司，釐清理賠細節和應備文件，並和業者確認善後能力，目前業者有表達負責的誠意，消保官將全力提供消費者協助。

食安風波不斷，有民眾昨在Threads發文，指六日下班後到淡水英專路滷味攤買晚餐，驚見一隻大老鼠在菜盤上來回竄動、翻找食物，毫不畏懼人群，店家昨日仍照常營業。

衛生局回應，經派員查核，業者表示接獲民眾反映後，已將當批滷味全數下架報廢，並進行環境清潔消毒，市府責令業者落實矯正及預防措施，並針對設備器具破損等衛生缺失，命業者限期改正。

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