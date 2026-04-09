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    首頁 > 生活

    馬祖「黃魚公車」跨海 應援「粉紅超跑」進香

    2026/04/09 05:30 記者盧賢秀／綜合報導
    馬祖「黃魚公車」昨天搭船出發參與「粉紅超跑」白沙屯媽祖進香活動。（連江縣府提供）

    馬祖「黃魚公車」昨天搭船出發參與「粉紅超跑」白沙屯媽祖進香活動。（連江縣府提供）

    白沙屯媽祖鑾轎「粉紅超跑」將於四月十二日啟程進香，離島馬祖跨海應援進香團，二輛象徵馬祖文化符號的「黃魚公車」，昨天從南竿福澳港搭船出發，將加入白沙屯「香燈腳車」行列，信眾在進香路上巧遇「黃魚公車」，拍照上傳到「馬祖卡蹓趣」粉絲專頁，就有機會抽中台馬來回機票。

    連江縣副縣長陳冠人昨天前往送行，他說，「黃魚公車」是馬祖國際藝術島作品，由跨界藝術家鄒駿昇操刀，以「時光罐頭」為創作概念，將當地代表性的黃魚及一夜干轉化為視覺藝術。

    這兩輛穿梭於南北竿的流動藝術品，昨跨海參與白沙屯媽祖徒步進香，透過行動應援「粉紅超跑」，讓「會移動的馬祖故事」走入百萬信眾人群中。

    與公車合影上傳 可抽機票

    縣府交通旅遊局表示，這次活動以「跟著媽祖遊馬祖」為主軸，在北港進香路線規劃「摸魚抽大獎」互動活動，信眾在白沙屯進香路上巧遇「黃魚公車」，停下腳步合影，上傳至「馬祖卡蹓趣」粉絲專頁，就有機會抽中台馬來回機票等好禮。

    縣府指出，整合航空、航運、旅行同業公會及在地產業參與，獎品包含九組台北或高雄到馬祖來回機票、十組雙人頭等艙來回船票，還有馬祖特產等。

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