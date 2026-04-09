秀姑巒溪泛舟鐵人3項賽 初學者也行

全台灣唯一的泛舟鐵人三項賽，不會游泳也能參加。（東管處提供）

花蓮秀姑巒溪泛舟在兩年前〇四〇三地震後遊客數低迷，前年及去年遊客數都只有往年二成，觀光署東部海岸國家風景區管理處（簡稱東管處）今年舉辦秀姑巒溪泛舟鐵人三項比賽，即日起開放報名。代言人單車女神小D說，秀姑巒溪三鐵推薦三鐵運動初學者參加，不會游泳也沒關係，還可以參加電輔車組，用輕鬆的心情從縱谷玩到東海岸。

6/7舉辦即起報名 還有電輔車組

東管處長林維玲表示，今年賽事將在六月七日舉辦，活動有鐵人三項（泛舟、路跑、自行車）、鐵人兩項（泛舟、路跑）、純泛舟組外，也可參加鐵人三項電輔車組，讓鐵人賽事更親民，比賽即日起報名至廿四日截止。

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林維玲說，今年與花蓮在地觀光圈業者合作，提供選手住宿、餐飲優惠，還有共乘花東接駁服務，參加選手可獲得百元免費乘車優惠，比賽的補給品都是在地農特產品，包括去年最受歡迎的西瓜冰棒、奇美部落野菜水餃、柚子能量飲；活動前一天也有「瑞穗好挑tea市集」、「縱谷23.5N北回餐席」美食饗宴，希望透過比賽促進在地經濟。

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