竹市發消費金 3千多人加班費還未領

新竹市一月發五千元消費金動員三千多人，但至今加班費還沒發，民代批高虹安市府漠視勞動權益。（資料照）

議員批已過兩個多月 行政效率差到讓人搖頭 高虹安市府漠視勞動權益

新竹市府今年一月廿四日動員三千多名人力，開設三六一個發放據點，實體發放五千元消費金，五千元消費金早已發完，但三千多人的加班費至今還沒領到，市議員林彥甫昨痛批市府公務員及一般約聘雇人員被迫取消休假加班，過了兩個多月，加班費還領不到，批高虹安市府根本漠視三千多人的勞動權益，如此差的行政效率讓人搖頭。

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產發處：正核對資料 盡快撥款

市府產發處表示，有關消費金工作人員的加班費發放事宜，目前完成清冊彙整，正逐筆核對資料，後續會採分批撥付，期儘快將款項匯撥到加班人員的帳戶。人事處則回應該處僅配合業務單位審核加班基準，後續是由產發處核發工作人員的加班費。

動員加班 不到一半的人領現金

林彥甫說，市府要實體發消費金，還動員三千多人配合發消費金，導致無法休假得加班，結果實體發現金，不到一半的人去領，已浪費三千多人力，更扯的是，過了兩個多月，三千多人的加班費至今還沒領到。

他說，市府今年一月趕在過年前發五千元消費金，動員三千多人，還要組長自行搬運現金，當時就引發基層不滿。他也曾要求市府應採運鈔車模式，降低風險，且工作津貼過低，有強制要求配合出勤狀況，市府應提高加班費津貼，加班費也不能有同工不同酬情形。

沒想到昨天收到市府人員陳情書，表示至今遲未收到市府應核撥的加班費。他說，這實在太誇張，都過了兩個半月，市府的行政效率竟如此差，先前他已批高虹安市府這種「先實體再數位」的發放方式浪費公帑，如今連公務員的勞動權益都漠視，讓人嘆氣搖頭。

申辦壯壯卡 連收13則相同訊息

另市府日前推出生生好骨力「壯壯卡」政策，廿日起二到十二歲孩子每週可到八大合作通路超商超市領取一瓶鮮奶或豆漿或優酪乳，但鮮奶還未領到，壯壯卡的申辦與發行卻凸槌。林彥甫說，他幫未就讀幼兒園的小女兒申辦壯壯卡，結果廠商半小時內連續傳送十三則相同訊息，痛批擾民又傷財。市府教育處則回應第一時間已要求廠商查明原因並檢討改善。

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