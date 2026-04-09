中壢運動公園多處紅火蟻窩 民眾困擾

桃園市中壢體育園區公園紅火蟻窩密布，飼主擔心遛狗踩到蟻窩就慘了。（記者李容萍攝）

桃園市中壢體育園區（中壢運動公園）區段徵收工程去年二月完工，有民眾投訴在公園（綠一）內近期出現大量紅火蟻窩，對民眾與寵物飼主造成困擾，多名飼主反映在遛狗過程中，因草地與步道周邊分布紅火蟻窩，擔心寵物遭叮咬，後果不堪設想，讓人難以安心使用公園空間。

中壢區公所公園管理課長李永洲昨說，公所一接獲紅火蟻通報，立即派員實勘，並依紅火蟻防治作業程序處理，完成初步藥劑投放及蟻丘處置作業，以及同步加強園區巡檢頻率，若發現疑似蟻丘，一併進行灑藥及防治作業，以確保環境安全，迄昨未接獲民眾反映有被紅火蟻叮咬通報，後續會加強張貼告示進行宣導提醒，並責成廠商加強告示，提醒民眾避免接觸蟻丘及提高警覺，如遭叮咬請儘速就醫處理。

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至於民眾抱怨中壢體育園區未設置任何垃圾桶及資源回收桶，容易衍生環境髒亂問題，公所考量公園屬開放空間，設置垃圾桶易造成垃圾溢滿、違規棄置及異味問題，甚至衍生病媒蚊蟲，影響環境品質，因此，依實務經驗，未設垃圾桶並加強清潔與宣導，整體環境反而較佳，且現況配合環保政策推動「垃圾不落地」及源頭減量，鼓勵民眾將垃圾自行帶回。

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