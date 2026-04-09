桃園食安問題 議員促市府主動稽查

新北市、高雄市在清明假期接連爆發重大食安事件，桃園市二〇二三年也曾發生忠貞市場越南法國麵包食安問題，市府衛生局昨於市議會工作報告，不分黨派議員要求市府以主動取代被動稽查，同時點出檢驗量及稽查人力出現缺口，對此，市府衛生局長賈蔚答詢說，市府持續強化食安治理，食品安全管理自治條例部分條文修正草案預計本議期審查，通過後可完善制度面管理，包括要求業者在店內明顯處揭露餐飲衛生分級（星級）評等結果。

衛生局：修法通過後 可完善制度面管理

議員黃敬平質疑，食安檢驗量能出現隱憂，中央公告一一二七項檢測中，桃園仍有九十二項、約八．一％無法自檢，必須委外，若食安事件關鍵致病原恰好落在這些缺口，要花多少時間才能等到報告？

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議員李宗豪表示，針對類似潤餅蛋白質含量高、水分多且常溫放置的高風險餐飲店家，市府應加強稽查密度，同時針對較常被查出違規的店家，明確裁罰機制；議員張碩芳說，桃園車站商圈連鎖餐廳曾爆出食安爭議，暴露衛生局對連鎖餐飲體系掌握不足，甚至出現未能掌握品牌分店分布的情形，食安監管機制亟待全面檢討與強化。

賈蔚答詢說，前年忠貞市場越南法國麵包食安事件後，市府即全面檢討食安管理機制，擴大推動制度性改革，將食安稽查由專案作業轉為常態管理，桃市食安管理自治條例部分條文修正案預計本議期審查。

賈蔚表示，這次修法重點在強化餐飲衛生分級評核制度的法源依據，推動原有優良標章升級為最高五星的評等制度，明年擴大適用對象至三家以上連鎖餐飲業、美食街、烘焙業及企業團膳等。

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