桃園去年登革熱高風險89里 中壢佔24里

桃園市去年有一波本土登革熱疫情，桃市府跨局處清消並清除積水容器。（桃市衛生局提供）

張善政上任以來翻倍增加 平均每六個里就有一里存在疫情風險

桃園市政府衛生局昨於市議會定期會工作報告，議員魏筠質詢指出，市長張善政上任以來，桃市巡檢達登革熱病媒蚊高風險的里數，從二〇二二年四十二里翻倍到去年八十九里，尤以中壢區最嚴重，要求市府防治小組檢討此結果；衛生局長賈蔚答詢說，病媒蚊有多個觀察指標，去年一波本土疫情期間，桃市七例確診案例，曾整體盤查及清消，將持續加強通報機制及跨局處、鄰里巡檢，降低疫情發生風險。

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魏筠表示，衛生局以布氏指數為防治病媒蚊指標，計算方式以陽性容器數除以調查戶數後再乘以一〇〇，指數越高代表病媒蚊密度越高，疫情流行風險越大，指數五到九為二級（警戒）、十以上為三級（高風險），張市府上任至今，桃市達三級以上的里數占比，從二〇二二年八．一％飆升至去年十七．二％，以全市五一六個里計算，平均每六個里就有一個存在病媒蚊疫情風險。

議員諷「舊城再生」變病媒蚊先再生

魏筠表示，主要上升的區域集中在都會區，包括桃園、蘆竹、八德、中壢，其中以中壢最為嚴重，二〇二二年監測僅十五個里在三級以上，占中壢里數的十七．六％，去年已達廿四個里，占比廿七．三％，市長喊出舊城再生，許多交通建設還沒蓋完，舊城巷弄卻先成病媒蚊滋生死角，跨局處防治小組由副市長王明鉅主持，要求整個小組都需檢討結果，並採跨局處方式強化稽查及防治作為。

衛生局官員說明，監測病媒蚊幼蟲密度指數除了布氏指數，還有住宅指數、容器指數及幼蟲指數等，布氏指數是指調查一百戶住宅中所發現的陽性容器數高低，若指數較高將即刻強化防治量能，今年截至三月卅一日已清除約一萬四千個孳生源，另於初查發現廿三處場域布氏級數達三級以上，已清除相關容器。

衛生局：2021至2025年病例數 六都最少

衛生局官員表示，二〇二一年至二〇二五年全國登革熱本土確診案例共計二萬六七三三例，桃市將病例壓低至四十多例，是六都最少，將持續加強醫療院所TOCC通報機制及持續落實跨局處及鄰里巡檢，以確保社區無登革熱次波疫情發生。

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