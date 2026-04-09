白沙屯媽12日起駕 聯外道、匝道管制

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步南下雲林北港朝天宮進香，將於十二日深夜登轎後出發，報名隨香人數已破四十五萬人。苗栗縣警察局將於十二日上午八點起，就拱天宮周邊道路實施交管措施；台鐵、高鐵加開列次，公路局也安排大客車疏運。

交通管制以拱天宮為中心，放射至主要聯外道路，台一線將於十二日上午八點起實施分階段管制，並視人車流狀況，於台六十一線白沙屯、赤土崎及新埔匝道口實施彈性封閉管制。

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十二日上午八點到十三日凌晨兩點，台六十一線一〇六．八公里至一一一公里、苗四十一線及山邊媽祖周邊道路彈性管制。十二日上午八點至十三日上午八點，台一線一二三．五公里至一二七．四公里雙向封閉。

十二日晚間十點至十三日上午八點，台一線一二七．四公里至一三二．八公里雙向封閉。十三日凌晨零點至中午十二點，台一線一二七．四公里至一三二．八公里、通霄鎮中山路、苑裡鎮中山路機動分段管制。

台鐵將於十一至十三、十八至廿日加開區間車一六〇列次；十一、十二日，及十八至廿日，共廿五列次莒光號增停白沙屯站、加掛二一五列次。高鐵公司則已增開十班次（南下四班、北上六班）；公路局則於高鐵苗栗站安排大客車，十至十五分鐘一班，疏運前往拱天宮。

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