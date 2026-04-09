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    首頁 > 生活

    參考日本地下宮殿 北市敦北大排7月開工

    2026/04/09 05:30 記者何玉華／台北報導

    台北市提升降雨容受力並解決小巨蛋周邊的積淹水問題，將以捷運潛盾工法建置地下貯留管（敦北地下大排），預計七月開工，二〇二九年底完工；屆時不僅是全國首座結合大規模滯洪與自動化監控的地下防洪工程，也會成為台北市的防災新地標。

    台北市水利工程處表示，位於松山區的「敦化北路貯留設施新建工程」（敦北地下大排），在今年四月完成評選及決標作業，由翔益營造工程有限公司得標，預計七月開工，二〇二九年底完工。經過工程優化，工程經費約十七億元，為全國首創的地下管狀滯洪設施工程，將設置總量達三．二萬公噸的貯留空間，約十六座標準游泳池容量。貯留管內徑為六．一米，長度為一一一七米 ，起點位於敦北公園，延伸終點在南京東路，將有效提升區域排水能力。

    水利處雨水下水道工程科表示，工程參考日本東京「地下宮殿」經驗，運用最新潛盾工程技術，於地底約廿至卅五公尺處施工，如同「地下微創手術」，能在不擾動地表車流與周邊商業活動的前提下，於地底深處穩健開挖，並有效串聯周圍的排水體系，強化敦化北路沿線及小巨蛋周邊地區的防洪韌性。

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