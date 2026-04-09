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    首頁 > 生活

    部醫資訊系統採購傳綁標 石崇良：依法招標 指控不實

    2026/04/09 05:30 記者黃政嘉、羅碧／綜合報導
    衛福部長石崇良強調，部醫採購絕無不法，子虛烏有。（記者羅碧攝）

    衛福部長石崇良強調，部醫採購絕無不法，子虛烏有。（記者羅碧攝）

    衛生福利部桃園醫院資訊系統二〇二二年被爆料使用中國系統，發生遭駭客入侵、竊取病患個資情事，系統商是「昱誠智能服務公司」，有媒體報導，衛福部事後汰換十九家部立醫院的資訊系統，委由部立台北醫院統一招標，得標者又是「昱誠智能」；台北醫院回應，採購標案都依政府採購法規定辦理，絕無外界指控指定廠商或資安疑慮。

    台北醫院表示，醫療資訊系統採購案是依衛福部政策推動，委託台北醫院辦理十九家部立醫院的系統汰換，皆依政府採購法辦理公開招標及公開評選。

    另外，傳出採購過程涉嫌以小綁大或指定廠商，院方說明，軟體與硬體採購權責明確區分，得標商「昱誠智能」的履約範圍僅限醫療資訊系統相關軟體服務，不包含其他硬體設施；另外，「昱誠智能」非中資企業，資安風險屬可控範圍。

    衛福部長石崇良回應指出，相關採購程序透明，絕無不法，並已要求全面清查，對不實指控，不排除採取法律行動，「不容無地放矢詆毀政府聲譽」。

    衛福部說明，得標昱誠智能公司並非陸資企業，並已通過資訊安全及個資保護相關認證，第三方檢測亦未發現資安疑慮。另統計近八年部立台北醫院資訊採購案共計八百四十一件，該公司得標十二件，占比約一．四％，與外界所稱情形不符。

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