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    首頁 > 生活

    新北導入智慧接送停車 尖峰限時免費

    2026/04/09 05:30 記者黃子暘／新北報導
    新北市公有路外停車場持續升級，圖為新北市長侯友宜與去年啟用的板橋區溪北公園停車場。（新北市交通局提供）

    新北市公有路外停車場持續升級，圖為新北市長侯友宜與去年啟用的板橋區溪北公園停車場。（新北市交通局提供）

    接送孩子上學、放學時，找車位經常是家長最頭痛的問題。新北市交通局長鍾鳴時表示，市府導入智慧停車設備，包括路邊智慧停車格尖峰時段六至十五分鐘免費、公有路外停車場享前卅分鐘進出場免費優惠，讓家長接送學童更便利，實踐「智慧交通、安心接送」日常。

    鍾鳴時指出，自二〇一一年七月起，新北市公有路外停車場推出停車卅分鐘免費措施，並升級停車管理設備，目前交通局轄管三一一處停車場入口處，陸續設置各式車種的車位剩餘顯示器，駕駛人到場後，可快速掌握停車資訊；若車主停放在學校共構停車場，還能使用車位在席系統、尋車系統、多元繳費及智慧充電服務，讓家長接送孩子時可以享受科技帶來的便利。

    校區周遭 便利家長停車

    交通局停車營運科長王昶閔說明，二〇二二年四月一日起，新北市托育機構推動智慧接送停車措施，在上學、放學尖峰時段，提供六至十五分鐘免費停車服務，目前全市有四十二所學校，共設置三二六格接送專用停車格，累計服務達一二〇萬餘車次。許多家長反映，此措施有效減少尋找停車位的時間，接送過程更順暢，有助提升校園周邊交通安全。

    另外，新北市許多停車場興建中，交通局停車管理科長吳清哲說，三重區興華公園地下、玫瑰立體及永和區永平國小地下停車場陸續在今年底前完工，可再提供一二八四格小型車位、七六二格機車位。

    交通局補充，市府擴大智慧停車應用，結合人本交通理念，打造更友善的停車環境，讓家長在忙碌生活中多一點從容，擁有更多陪伴孩子的時間。

    新北市「智慧接送停車」措施，於接送尖峰時段提供6至15分鐘免費停車服務，讓家長接送更方便。 （新北市交通局提供）

    新北市「智慧接送停車」措施，於接送尖峰時段提供6至15分鐘免費停車服務，讓家長接送更方便。 （新北市交通局提供）

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