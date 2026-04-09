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    首頁 > 生活

    癌友免費心理諮商7月試辦 8千人次受惠

    2026/04/09 05:30 記者侯家瑜／台北報導
    響應世界心理腫瘤日「Make it Visible」，台灣癌症基金會攜手亞太心理腫瘤學交流基金會舉辦「讓心理被看見」行動，透過記者會、音樂演出與體驗活動，呼籲將心理支持納入癌症照護核心。（記者侯家瑜攝）

    響應世界心理腫瘤日「Make it Visible」，台灣癌症基金會攜手亞太心理腫瘤學交流基金會舉辦「讓心理被看見」行動，透過記者會、音樂演出與體驗活動，呼籲將心理支持納入癌症照護核心。（記者侯家瑜攝）

    台灣每年約十三萬人罹癌，癌友心理壓力是容易被忽略的危機。為減輕癌友及家屬負擔，衛福部啟動「癌友心理諮商」試辦計畫，預計自二〇二六年七月上路，執行至二〇二七年底，為期一年半，編列約八千萬元預算，提供專業心理支持，預估約八千人次受惠。

    以肺癌、頭頸癌為主

    心健司長陳柏熹表示，試辦計畫初步以肺癌、頭頸癌為主，還評估擴大納入乳癌，未來進一步放寬不限癌別，只要有緊急狀況，經醫療團隊評估有需求即可加入。

    高風險個案最高12次

    計畫採分級照護模式，依風險程度提供不同支持，高風險個案最多可接受十二次免費心理諮商，中風險約六次，低風險則以衛教與基礎支持為主，並可依需求彈性調整。陳柏熹指出，過去癌友接受心理諮商多需自費，此次改由公務預算支應，減輕經濟壓力。

    家屬也可轉介納入

    此外，服務對象不僅限於癌友本人，家屬若有需求也可轉介納入，從個人延伸至家庭，建立完整支持網絡。目前規畫十二家癌症醫院為優先示範點，因為這些醫院已有基礎的篩檢與心理支持架構。

    陳柏熹表示，未來將依試辦成果與需求，與健保署研議將心理諮商納入癌症標準治療，推動全人醫療。健保署長陳亮妤指出，研究顯示癌友確診後第一年自殺風險為一般人的五．五倍，若具備良好心理韌性，可降低死亡風險達四十一％，顯示心理支持對治療成效具有關鍵影響。

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