油價飆升、機票凍漲／花蓮線長期虧損 華信航空盼停飛

華信航空董事長陳大鈞表示，若以新油價估算，花蓮航線整年恐將虧損7000萬元。（資料照）

中東局勢動盪致使國際油價飆升，加上國內線機票凍漲，業者苦嘆撐不住！

民航局：評估研議

華信航空董事長陳大鈞表示，高雄、台中往返花蓮航線平均載客率二、三成，加上油價高漲，初估虧損七千萬元，希望民航局核准停飛花蓮線，避免「無意義的苦撐」。交通部民用航空局回應，了解也體諒業者處境，後續會評估。業者如有減班需求，也會配合研議。

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平均載客率僅2到3成

陳大鈞表示，花蓮航線長期虧損累累，其中高雄花蓮航線每天一班、全票票價二三二九元，搭載率僅二成，台中花蓮航線一週三班、全票票價二四七二元，載客率也僅約三成，立榮航空台北花蓮航線則僅一成，再加上老人票五折，即便推出優惠，跟自強號拚，還是未增加載客率。

估整年虧損7000萬元

陳大鈞指出，油價持續上漲，原先油價占總營運成本十三％，到現在增至廿一％，以每年營業額六十億來看，恐將因油價上漲成本增加十％、約為六億元。若以新油價估算，花蓮航線整年恐將虧損七千萬元。

陳大鈞指出，雖然台北台東航線也是虧損，但載客率有四、五成，代表還有人需要，花蓮則還有鐵路等交通工具，並非無法取代；相對而言，飛金門、馬祖等航線載客率八至九成、客滿，甚至還要加班機；目前華信航空共有十二架飛機，月底會再到一架，若將載客率低的花蓮航線取消，可用來增班需求相對高的離島航線，更能滿足民眾需求。

此外，國內線機票價格廿六年未檢討，但因應中東戰火影響，交通部日前指出，國內線票價漲幅將先由航空公司自行吸收。

陳大鈞指出，上次因油價浮動票價是二〇一四年，十二年來物價齊漲，機票卻未調漲，現階段油價上漲真的撐不住，希望能取消花蓮航線，減少虧損，若未來遇上鐵路中斷等狀況，仍可隨時加班機協助。

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