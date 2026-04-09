專家示警：二次染新冠 死亡風險逾4倍／具高度免疫逃脫變異株BA.3.2擴散亞洲 有症狀速篩檢、治療

陳秀熙教授（左起）、張峰義理事長及林應然理事長呼籲民眾，持續落實戴口罩、勤洗手與接種疫苗等防護措施，並在出現症狀時及早篩檢與就醫，以降低重症與死亡風險。（記者羅碧攝）

新冠疫情（COVID-19）走過五年，病毒持續變異並轉為地區流行趨勢。專家警告，具高度免疫逃脫能力的變異株在亞洲擴散，加上研究顯示二次感染後全因性死亡風險可達未再感染者的四倍以上，疫情隨時可能反撲，呼籲民眾出現症狀應做篩檢，並把握五日內治療黃金期。

去年1727例重症 死亡率23％

疾管署統計，二〇二五年全年累積一七二七例新冠併發重症本土病例，其中近七成為六十五歲以上長者、八成為慢性病患者。另新冠重症患者死亡率高達二十三％，約每四人就有一人死亡，顯示重症威脅仍未消退。

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台灣大學公共衛生學院特聘教授陳秀熙表示，雖然COVID-19全球大流行已結束，卻仍持續造成各地地區性流行，且病毒不斷變異，其中世界衛生組織（WHO）新列入監測的變異株BA.3.2變異點就多達五十處，具有顯著免疫逃脫特性，需密切注意疫情隨時可能反撲。

高風險族群應更新疫苗接種

他指出，新冠病毒不會消失，且將持續演變，隨著夏季將至，民眾應提高警覺，尤其高風險族群應定期更新疫苗接種，以維持重症保護力。

陳秀熙觀察，台灣於二〇二三年至二〇二五年間，於五月至七月皆出現夏季疫情小高峰，且與超額死亡趨勢同步，顯示新冠不再侷限於冬季流行。

他強調，因為病毒不斷變異，即使染過COVID-19或打過疫苗，還是會造成重複感染。最新研究已顯示，COVID-19與癌症有相似病理生理機制，發炎因子更可能使緩解期患者癌症復發；重複感染會造成肺癌發生增加三．二倍、慢性肺病罹患率增加三倍，需特別留意。

全國近8成人曾感染新冠病毒

台灣感染症醫學會理事長張峰義提醒，根據二〇二四年台灣全國性世代研究，再次感染者於感染後三十天內的全因性死亡（在特定時間與人群中，因任何原因，包括疾病、意外、自然老化等導致的死亡總人數）風險為未再感染者的四．二九倍。另依血清抗體調查推估，全國近八成人口曾感染新冠病毒，意味多數民眾仍具再次感染風險。

中華民國基層醫療協會理事長林應然指出，目前社區呼吸道疫情呈現多種病毒並行，包括流感、新冠與呼吸道融合病毒等，他呼籲，高風險族群如長者、慢性病患者及孕婦，一旦出現發燒或呼吸道症狀，應於二十四至四十八小時內安排檢測並就醫，並把握五日內治療時機。

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